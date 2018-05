Ölpreise in Südkorea auf Jahresrekordhoch gestiegen

Infolge des steigenden internationalen Ölpreises sind die Diesel- und Kerosinpreise in Südkorea auf ihren höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen.



Die Dieselpreise stiegen letzte Woche um sieben Won auf 1.363 Won pro Liter, das ist der höchste Stand in diesem Jahr. Es wurde die vierte Woche in Folge eine Teuerung verbucht.



Benzin verteuerte sich um sieben Won pro Liter. Es wird erwartet, dass bald der diesjährige Rekord erreicht wird. In Seoul, wo Gasolin in Südkorea am teuersten ist, kletterte der Durchschnittspreis auf 1.650 Won pro Liter.



Es wird mit einer weiteren Teuerung gerechnet. Einige Beobachter erwarten sogar, dass die Ölpreise nächstes Jahr um fast 30 Prozent verglichen mit dem diesjährigen Niveau anziehen würden.