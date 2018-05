Regierung erwägt Handy-Nutzung in den Kasernen nach Dienstschluss zu erlauben

Die Regierung erwägt, den Soldaten die Nutzung von Mobiltelefonen nach Dienstschluss zu erlauben.



Auch wird im Verteidigungsministerium darüber nachgedacht, ab dem kommenden Jahr den Soldaten das Verlassen der Kaserne nach Dienstschluss zu erlauben.



Wie ein Beamter des Ministeriums am Sonntag bekannt gab, sei ab April die Handynutzung in vier Einheiten, darunter das Kommando für Kommunikation, versuchsweise erlaubt worden.



Die Soldaten durften zwischen 18 und 22 Uhr von ihren Mobiltelefonen Gebrauch machen, nachdem ihre täglichen Aufgaben erledigt waren. Während der Dienstzeit wurden die Mobiltelefone in einem Schließschrank aufbewahrt.



Das Ministerium erwägt zudem, die Praxis abzuschaffen, nach der Soldaten für einfache Arbeiten mobilisiert werden, darunter das Schneeschippen, Unkrautjäten und Putzen.



Mit diesen Aufgaben sollen stattdessen private Unternehmen beauftragt werden, die zusätzlich anfallenden Kosten seien bereits im nächstjährigen Haushalt berücksichtigt.



Das Outsourcing solle ab kommendem Jahr probeweise eingeführt werden und bis 2020 schrittweise auf alle Einheiten ausgedehnt werden.