Jahrestreffen der Afrikanischen Entwicklungsbank in Busan eröffnet

Das Jahrestreffen der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfEB) ist am Montag im südkoreanischen Busan eröffnet worden.



Das koreanische Finanzministerium und die AfEB veranstalten das Treffen unter dem Thema „Förderung der Industrialisierung Afrikas“, das fünf Tage lang im Messekomplex BEXCO stattfinden wird.



Daran nehmen etwa 4.000 Personen teil, darunter die Delegationen von 80 Mitgliedern der AfEB, Vertreter internationaler Organisationen, afrikanische Unternehmer und Journalisten. Südkorea ist ein nicht-regionales Mitgliedsland der AfEB. Es ist das fünfte Jahrestreffen der Bank, das in einem nicht-regionalen Mitgliedsland stattfindet.



Finanzminister Kim Dong-yeon wird als Vorsitzender eine Begrüßungsrede bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch halten. Er wird zu bilateralen Treffen mit dem Präsidenten der AfEB und den Finanzministern Ghanas, Marokkos sowie Äthiopiens zusammenkommen und über die Kooperation zwischen Südkorea und Afrika diskutieren.

[Photo : KBS News]