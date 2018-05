Korea feiert Buddhas Geburtstag

Heute begehen die Koreaner den 2562. Geburtstag Buddhas.



Aus diesem Anlass fanden an Tempeln landesweit Zeremonien statt. An der Zeremonie im Tempel Jogye in Seoul nahmen etwa 10.000 buddhistische Führer und Gläubige teil.



Bei der diesjährigen Zeremonie wurde erstmals seit 2015 wieder ein gemeinsamer Wunsch der buddhistischen Kreise Süd- und Nordkoreas verkündet. Darin wurden der koreanischen Halbinsel Frieden und die Wiedervereinigung gewünscht.



Präsident Moon Jae-in bat in seiner von Kulturminister Do Jong-hwan verlesenen Gratulationsbotschaft, zu wünschen, dass eine neue Ära des Friedens und Wohlstands auf der koreanischen Halbinsel eröffnet werden könne.