Südkorea feiert nationalen Gefallenengedenktag

Am heutigen 6. Juni feiert Südkorea den 63. Gefallenengedenktag.



Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten veranstaltete auf dem Nationalfriedhof in Daejeon in der Provinz Süd-Chungcheong eine Zeremonie.



Die Zeremonie begann um 10 Uhr mit einer Schweigeminute in Anwesenheit von rund 10.000 Bürgern, darunter Hinterbliebene von gefallenen Soldaten und Polizisten sowie Kriegsveteranen.



Die Zeremonie fand unter dem Slogan "428030, Wir erinnern uns an Sie im Namen der Republik Korea" statt. Die sechsstellige Zahl steht für die Zahl der Gefallenen auf allen zehn nationalen Friedhöfen.