Französischer „Spiderman“ bei ungenehmigter Kletteraktion in Seoul festgenommen

Der berühmte französische Freikletterer Alain Robert ist während einer ungenehmigten Kletteraktion am höchsten Gebäude in Südkorea festgenommen worden.



Die Polizeistation des Bezirks Songpa in Seoul teilte am Mittwoch mit, Robert wegen des Vorwurfs der Arbeitsverhinderung und seinen Kollegen, der ihm bei der Klettaraktion half, festgenommen zu haben.



Der 55-Jährige kletterte am Mittwoch ab 8 Uhr etwa drei Stunden lang ohne Sicherung an der Fassade des 123-stöckigen Lotte World Tower in Seoul. Er wurde in Höhe des 75. Stockwerks von der herbeigerufenen Polizei gestoppt und festgenommen.



Robert sagte, dass er am Gebäude geklettert sei, um die Versöhnungsstimmung zwischen Süd- und Nordkorea zu feiern.

[Photo : KBS News]