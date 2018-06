Seoul Nationaluniversität treibt Studentenaustausch mit Kim Il-sung Universität voran

Die Seoul Nationaluniversität treibt einen Studentenaustuasch mit der nordkoreanischen Kim Il-sung Universität voran.



Nach eigenen Angaben habe die Universität eine Genehmigung des Vereinigungsministeriums für den Kontakt mit nordkoreanischen Bürgern erhalten.



Das Komitee der Universität in Seoul dürfe bis September mit Nordkoreanern in Kontakt kommen. Dem Vorhaben des Komitees zufolge werde innerhalb der nächsten Woche ein schriftlicher Vorschlag an die nordkoreanische Universität per Fax geschickt. Der Inhalt des Schreibens werde bei der Veranstaltung zum 18. Jubiläum des innerkoreanischen Gipfels vom 15. Juni, die am Freitag auf dem Universitätscampus stattfindet, bekannt gemacht.



Wie aus informierten Kreisen verlautete, werden die gegenseitigen Besuche der Studenten an beiden Universitäten sowie gemeinsame Besichtigungen von historischen Stätten in Pjöngjang und ein Diskussionsforum über die Frage der Geschichtsklitterung durch Japan zu den Programmen des Austausches zählen.







[Photo : YONHAP News]