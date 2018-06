AKW-Betreiber beschließt vorzeitige Schließung von Reaktor

Der AKW-Betreiber hat beschlossen, den Atomreaktor Wolsong 1 vorzeitig zu schließen und den Bau von vier neuen Reaktoren aufzugeben.



Die Entscheidung habe der Vorstand am Freitag getroffen, teilte Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) mit.



Demnach will das öffentliche Unternehmen bei der Kommission für Nuklearsicherheit die Genehmigung für eine Betiebsänderung für die endgültige Stilllegung des Reaktors Wolsong 1 beantragen. Der inzwischen ausgesetzte Plan für den Bau von vier Reaktoren wurde annulliert.



Die Absicht für die vorzeitige Schließung des Reaktors im Südosten des Landes hatte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mehrmals mitgeteilt. Das Ressort betonte jedoch, dass die Entscheidung über den Zeitpunkt bei KHNP liege.



Der Reaktor Wolsong 1 wurde im November 1982 in Betrieb genommen. Die Laufzeit ging im November 2012 zu Ende, jedoch wurde die Verlängerung um zehn Jahre genehmigt. Demnach wurde der Reaktor im Juni 2015 wieder in Betrieb gesetzt. Das Industrieministerium rechnet mit keinem großen Einfluss der vorzeitigen Stilllegung auf die Stromversorgung.



Die Gewerkschaft von KHNP spricht sich gegen die vorzeitige Schließung aus. In einer Pressemitteilung am Donnerstag betonte sie, es sei öknomisch, die AKW-Anlagen weiter zu nutzen, da das Land bei den meisten Energiequellen auf den Import angewiesen sei.

[Photo : KBS News]