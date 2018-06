Südkorea zweites Jahr in Folge Spitzenreiter bei Zahl veranstalteter internationaler Konferenzen

Südkorea hat das zweite Jahr in Folge die meisten internationalen Konferenzen in der Welt veranstaltet.



Laut einem vom Union of International Associations (UIA) veröffentlichten Statistikbericht über internationale Sitzungen richtete Südkorea letztes Jahr 1.297 internationale Konferenzen aus. Das entspricht einem Zuwachs von 30 Prozent im Vorjahresvergleich.



UIA veröffentlicht seit 1960 jedes Jahr den Statistikbericht über internationale Sitzungen.



Unter den Städten in Südkorea veranstaltete Seoul letztes Jahr 688 internationale Konferenzen, damit 31 Prozent mehr als 2016. Das ist die bisher höchste Zahl.



Seoul rangierte somit das dritte Jahr in Folge seit 2015 auf Platz drei unter den Städten in der Welt bei der Zahl der veranstalteten internationalen Sitzungen. Spitzenreiterin war Singapur mit 877, gefolgt von Brüssel mit 763.

