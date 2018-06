Zwei Flugzeuge kollidieren am Flughafen Gimpo

Zwei Flugzeuge der einheimischen Fluggesellschaften Korean Air und Asiana Airlines sind am Flughafen Gimpo in Seoul miteinander kollidiert.



Laut den Fluggesellschaften und dem Flughafenbetreiber Korea Airports Corporation (KAC) sind die Maschine von Korean Air KE2725 und die Asiana-Maschine OZ3355 heute gegen 8.10 Uhr auf der Rollbahn zusammengestoßen. Ein Teil eines Flügels der Asiana-Maschine sowie ein Teil des Heckflügels der Korean Air-Maschine wurden beschädigt.



An Bord beider Maschinen waren zur Zeit des Unglücks keine Passagiere. Das Flugzeug von Korean Air sollte um 9.05 Uhr nach Osaka abfliegen, das von Asiana Airlines um 8.50 Uhr nach Peking. Beide Flüge wurden verschoben.



KAC untersucht derzeit die Unglücksursache.

[Photo : KBS News]