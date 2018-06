Die diesjährige Monsunregenzeit in Südkorea hat am heutigen Dienstag begonnen.



In fast allen Provinzen außer den beiden Gyeongsang-Provinzen regnet es. Von Dienstag bis Mittwoch sollen in der Region Chungcheong und dem Süden 80 bis 150 Millimeter Regen niedergehen. In der Umgebung des Bergs Jiri wird mit mehr als 200 Millimeter gerechnet.



Vom Donnerstag bis Samstag wird es in der südlichen Region regnen und am Sonntag und kommenden Montag erneut im ganzen Land.



Der Regen soll angesichts der seit Tagen anhaltenden Hitzewelle etwas Abkühlung bringen. Die Temperaturen sollen am Tag auf 22 bis 30 Grad steigen.

[Photo : YONHAP News]