Seouler Erziehungschef wünscht öffentliche Diskussion über Kleider- und Frisurordnung an Schulen

Der Erziehungschef der Hauptstadt, Cho Hee-yeon, will für politische Entscheidungen seiner Behörde öffentliche Diskussionen einleiten.



Trotz der Kritik an der Verletzung der Menschenrechte der Schüler kontrollieren an einigen Schulen die Lehrer immer noch die Frisur und Kleidung von Schülern. Cho findet diese Kontrollen übertrieben und unzeitgemäß.



Er teilte mit, im zweiten Halbjahr ein Organ für öffentliche Diskussionen zu gründen und die Bürger nach ihrer Meinung über die Lockerung der Einschränkungen in Bezug auf die Frisur und Schuluniformen zu befragen.



Die Seouler Erziehungsbehörde beachtet die Anordnung für Menschenrechte von Schülern, die Auflagen wegen der Frisur und Kleidung verbietet. Gemäß einem übergeordneten Gesetz sind jedoch solche Einschränkungen abhängig von den jeweiligen Schulregeln erlaubt.



Deshalb geht die Behörde davon aus, dass es noch Schulen gebe, die mit dem Hinweis auf die Schulregeln die Anordnung für Schülerrechte missachten. Sie will daher im Prozess öffentlicher Diskussionen möglichst viele Meinungen von Schülern sammeln.

[Photo : KBS News]