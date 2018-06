Die Zahl der Neugeburten in Südkorea ist im April unter die 30.000er-Marke gefallen.



Laut dem Statistikamt wurden im April 27.700 Kinder geboren. Das sind 8,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damit wurde der niedrigste Stand in einem April verzeichnet.



Die Zahl der Verstorbenen stieg demgegenüber um 3,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 24.000, den höchsten Stand in einem April.



Demnach schrumpfte das natürliche Bevölkerungswachstum, nämlich die Zunahme nach Abzug der Totenzahl von der Geburtenzahl, auf 3.700 Personen. Das ist ein Rekordtief.



Als Hintergrund für den Rückgang der Zahl der Neugeborenen vermutete die Behörde den stetigen Rückgang der Zahl der Einwohner in ihren frühen Dreißigern.



Die Zahl der registrierten Eheschließungen nahm im April um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 20.600 Fälle zu. Die Zahl der Scheidungen legte um 10,1 Prozent auf 8.700 Fälle zu.

