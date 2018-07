Ein Todesopfer und eine Verletzte bei sintflutartigen Regenfällen

Die Monsunzeit und der sich nähernde Taifun Prapiroon haben für sintflutartige Regenfälle in Korea gesorgt.



Das Unwetter forderte ein Todesopfer, es wurde eine Verletzte gemeldet. Laut dem Zentrum für Katastrophenschutz wurde am Sonntag in Boseong in der Provinz Süd-Jeolla eine Frau in ihren Siebzigern von einer Schlammlawine erfasst und verletzt. In Yeonggwang wurde eine Frau in ihren Fünfzigern, die aus Thailand stammt, am Samstag vom Blitz getroffen und verstarb später.



An der Küste von Süd-Jeolla und in Seocheon in der Provinz Süd-Chungcheong wurden sieben Einwohner obdachlos.



In Gunsan, Yeosu und Hwaseong wurden fünf Häuser zerstört, in den Provinzen Jeju, Gyeonggi und Süd-Jeolla wurden 61 Wohnhäuser und Geschäftsgebäude zeitweillig überflutet.



In den Provinzen Süd-Jeolla sowie Süd- und Nord-Chungcheong wurden 4.528 Hektar Ackerflächen überflutet. Die Wanderwege in 19 Nationalparks wurden wegen heftiger Regenfälle gesperrt.

