Weiteres Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs verstorben

Ein weiteres Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs ist verstorben.



Kim Bok-deuk sei am Sonntag im Alter von 101 Jahren gestorben, teilte der Koreanische Rat für zur Sexsklaverei des japanischen Militärs verschleppten Frauen mit.



Kim wurde mit 22 Jahren auf die Philippinen verschleppt, um als sogenannte Trostfrau für japanische Soldaten zu dienen. Nach ihrer Heimkehr beteiligte sie sich an Aktivitäten zur Bekanntmachung der Sexsklaverei Japans und sagte bei Versammlungen im In- und Ausland aus.



Kim war eine der Klägerinnen in einer Entschädigungsklage 2016 gegen die Einigung über die Frage der Sexsklaverei, die Seoul und Tokio im Jahr 2015 erzielten. Sie argumentierte, dass die Einigung der Entscheidung des Verfassungsgerichts von 2011 widerspreche. Dies heiße, es verletze die verfassungsmäßigen Grundrechte der Opfer der Sexsklaverei, dass die südkoreanische Regierung die japanische Regierung nicht zu einer Entschädigung aufgefordert habe.



Mit Kims Tod sank die Zahl der noch Lebenden von den bei der südkoreanischen Regierung offiziell registrierten früheren Sexsklavinnen auf 27. Allein im laufenden Jahr starben fünf Opfer.

[Photo : YONHAP News]