Taifun bringt Korea heftige Regenfälle

Der weiter nach Norden ziehende Taifun Prapiroon wird Korea heftige Regenfälle bringen.



Der Regen soll auf Jeju und an der südlichen Küste des Landes einsetzen. Am Tag werden in den meisten Regionen mit Ausnahme von Seoul und der Provinz Gyeonggi Regenfälle erwartet.



In den Küstengebieten der südöstlichen Region Yeongnam werden über 150 Millimeter Niederschläge erwartet. Im Osten der Provinz Gangwon und in Yeongnam wird mit 40 bis 100 Millimeter und in weiteren Regionen mit fünf bis 30 Millimeter Regen gerechnet.



Der Regen soll in der Nacht zuerst im Westen aufhören. Das Wetteramt mahnte angesichts der Gefahr von Bergrutschen und des Einsturzes von Dämmen zur besonderen Vorsicht.



Auf Jeju und an der Küste der Region Yeongnam wird starker Wind mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 25 Sekundenmeter erwartet.



Die Temperaturen sollen am Tag landesweit zwischen 24 und 32 Grad liegen. In Seoul werden 31 Grad erwartet.

[Photo : YONHAP News]