Taifun Prapiroon nähert sich Dokdo

Der Taifun Prapiroon nähert sich der östlichsten Insel Dokdo.



Der Wirbelsturm erreichte über die Koreastraße das Ostmeer und sorgte auf den Inseln Dokdo und Ulleung sowie an der Ostküste für starke Regenfälle und Sturm.



Mit Stand von 7 Uhr am Mittwoch hatte der Taifun das Gewässer rund 160 Kilometer südöstlich der Stadt Pohang passiert und erreicht noch am Morgen Dokdo.



Für das Ostmeer und südliche Gewässer gilt eine Taifunwarnung.



Das Koreanische Wetteramt KMA sagte für die Küstengebiete der Provinzen Nord-Gyeongsang und Gangwon schwere Niederschläge und für die Ostküste Sturm voraus.



Auf Dokdo und Ulleung sollen schätzungsweise fünf bis 30 Millimeter Regen niedergehen. In der Gangwon-Provinz, zentralen Gebieten der Jeolla-Provinzen, den Provinzen Chungcheong und Gyeongsang sowie der Hauptstadtregion werden zehn bis 50 Millimeter erwartet.

