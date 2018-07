Oberstes Gericht erlaubt Wehrdienstverweigerer Freilassung gegen Kaution

Ein inhaftierter Wehrdienstverweigerer ist gegen Kaution freigelassen worden.



Der Oberste Gerichtshof teilte mit, dem Mann mit Nachnamen Kim am 6. Juli eine Freilassung gegen Zahlung einer Bürgschaft erlaubt zu haben. Dieser war wegen der Verweigerung des Wehrdienstes aus religiösen Gründen angeklagt und in zweiter Instanz zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden.



Kim saß als Einziger der Angeklagten in 205 Fällen der Wehrdienstverweigerung aus religiösen Gründen im Gefängnis, die derzeit vor dem Obersten Gericht behandelt werden.



Es ist der erste Beschluss der Freilassung eines Wehrdienstverweigerers gegen Kaution, nachdem das Verfassungsgericht am 28. Juni eine Regelung des Wehrdienstgesetzes wegen der fehlenden Bestimmung eines Ersatzdienstes für Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen für verfassungswidrig befunden hatte.

