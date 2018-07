Erste tropische Nacht in Seoul

Die Einwohner in Seoul haben die erste tropische Nacht in diesem Jahr erlebt.



Laut dem Wetteramt fiel die Temperatur in der Nacht auf Donnerstag lediglich auf 25,6 Grad. Eine tropische Nacht herrscht vor, wenn die Temperatur ab 18.01 Uhr bis 9 Uhr am nächsten Tag nicht unter 25 Grad sinkt.



In der Hauptstadt wurde auch letztes Jahr am 11. Juli die erste tropische Nacht gemeldet.



Auch in Jeju, Daejeon, Cheongju, Seogwipo, Gwangju, Busan und Suwon kam es zu einer tropischen Nacht.



Für die meisten Regionen gilt eine Hitzewarnung. Die Temperaturen sollen am Tag auf 28 bis 35 Grad klettern. In Daejeon, Pohang und Daegu im Süden des Landes wird mit Temperaturen von 35 Grad gerechnet.

[Photo : YONHAP News]