Weitere Tote wegen Zeckenvirus

In Südkorea ist ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem gefährlichen Zeckenvirus SFTS (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome) gemeldet worden.



Eine 80-jährige Frau starb am 13. Juli in Wanju, nachdem ihre Ansteckung mit dem SFTS-Virus am 8. Juli bestätigt worden war. Sie soll häufig im Garten gearbeitet haben und dort von Zecken gebissen worden sein.



In Südkorea infizierten sich letztes Jahr 272 Personen mit dem Zeckenvirus, 54 von ihnen starben. Dieses Jahr sind acht Infizierte gemeldet worden. Sechs von ihnen starben.



Im Falle der Ansteckung mit dem SFTS-Virus liegt die Sterblichkeitsrate bei 20 Prozent.