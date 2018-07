32 Prozent der Arbeitnehmer arbeiten länger als 49 Stunden pro Woche

In Südkorea arbeiten viel mehr Arbeitnehmer als in führenden Ländern über 49 Stunden in der Woche.



Laut einem von der Koreanischen Zentralbank am Sonntag veröffentlichten Bericht arbeiten 32 Prozent der Arbeitnehmer in Südkorea wöchentlich mehr als 49 Stunden. Das heißt, dass ein Drittel der Arbeitnehmer im Land überarbeitet sei. Damit liegt Südkorea im Ländervergleich deutlich vorne.



Japan folgt mit 20,1 Prozent Anteil. Die USA kommen auf 16,4 Prozent, während Deutschland und Italien nur Werte von 9,3 und 9,9 Prozent aufweisen.



Südkorea liegt auch bei der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit mit 2.024 Stunden an der Spitze. Der OECD-Durchschnitt beträgt 1.759 Stunden.