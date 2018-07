Hitzewelle in Südkorea mit Temperaturen von bis zu 35 Grad in Seoul

Südkorea wird zurzeit von einer Hitzewelle erfasst.



Für die meisten Regionen galt heute eine Hitzewarnung. Die höchsten Temperaturen wurden mit 37 Grad in Daegu gemessen. In Gangneung und Gwangju zeigte das Thermometer 36 Grad an. In Daejeon, Chuncheon und Seoul wurden 35 Grad erreicht



Für die Hauptstadtregion galt erstmals in diesem Jahr eine Hitzewarnung. Diese wird ausgegeben, wenn die Temperaturen an mindestens zwei Tagen in Folge über 35 Grad liegen werden.



Auch in der Nacht sinken die Temperaturen nicht unter 25 Grad, daher erleben die Koreaner zurzeit tropische Nächte.



Das heiße Wetter sorgte bereits für einen Anstieg der Fälle von Hitzschlägen und Erschöpfung wegen Hitze.



Laut den Zentren für Kontrolle und Vorbeugung von Krankheiten wurden zwischen dem 20. Mai und 14. Juli 401 Fälle von Hitzekrankheiten gemeldet. Zwei der Betroffenen starben an den Folgen der Hitze.



Allein zwischen dem 8. und 14. Juli waren 180 Patienten mit Hitzekrankheiten gemeldet worden. Verglichen mit der Woche davor war das ein Anstieg um das 3,5-Fache.

[Photo : YONHAP News]