Tierschützer fordern Schlachtstopp für Hunden und Katzen

Über 700 Personen haben sich zu einer Kundgebung versammelt, um eine Gesetzesänderung für das Verbot des Verzehrs von Hundefleisch zu fordern.



Bei der Kundgebung am Sonntag in der Stadtmitte von Seoul betonten die Teilnehmer, darunter Mitglieder von Tierschutzorganisationen, dass ein aktuelles Gesetz, nach dem das Schlachten von Hunden und Katzen erlaubt sei, den Verzehr von Hundefleisch befördere. Sie kritisierten, dass Hunde und Katzen in mangelhaften Anlagen und unter unhygienischen Bedingungen gezüchtet und geschlachtet würden.



Derzeit sind ein Gesetz zum Verbot des Verzehrs von Hunde- und Katzenfleisch sowie eine Novelle zum Tierschutzgesetz, die ein rücksichtsloses Schlachten von Tieren verbietet, im Parlament anhängig.



Die Teilnehmer marschierten im Anschluss bis zum Präsidentensitz.



Unterdessen veranstalteten Mitglieder des Verbandes von Hundezuchtbetrieben eine Kundgebung für den Verzehr von Hundefleisch. Dessen Verbot würde sie in die Geschäftsaufgabe treiben und stelle daher die Verletzung des Lebensrechts dar, hieß es.



Eine auf der Webseite des Präsidialamtes registrierte Petition gegen den Verzehr von Hundefleisch wurde innerhalb von vier Wochen von mehr als 210.000 Bürgern unterstützt. Daher wird nun auf eine Antwort des Präsidialamtes abgewartet.

[Photo : KBS News]