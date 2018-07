Entlassene Bahnmitarbeiterinnen werden nach jahrelangem Streit wieder eingestellt

180 entlassene Mitarbeiterinnen des staatlichen Eisenbahnunternehmens Korail werden nach einem mehr als zehn Jahre langen Streit wieder eingestellt.



Darauf einigten sich Korail und die Eisenbahngewerkschaft am Samstag. Die früheren Bordmitarbeiterinnen der Hochgeschwindigkeitsbahn KTX werden ab dem zweiten Halbjahr dieses Jahres schrittweise wieder eingestellt, jedoch zunächst als Büroangestellte.



KTX-Bordmitarbeiterinnen, die bei einer Tochterfirma von Korail unter Vertrag standen, traten im Jahr 2006 in einen Streik. Grund war, dass Korail sie bei einer anderen Tochterfirma unterbrachte.



Korail entließ 2006 280 Streikteilnehmerinnen. 180 von ihnen reichten eine Klage ein. Die Gerichte in erster und zweiter Instanz urteilten zugunsten der Klägerinnen, der Oberste Gerichtshof kassierte das Urteil jedoch im Jahr 2015.



Jüngst wurde jedoch enthüllt, dass der Oberste Gerichtshof zur Regierungszeit von Ex-Präsidentin Park Geun-hye Prozesse einschließlich des KTX-Falls nutzte, um mit dem Präsidialamt die Einführung eines Revisionsgerichts auszuhandeln. Daraufhin konnten Anfang Juli wieder Verhandlungen zwischen Korail und der Gewerkschaft beginnen.

