Zahl der Geburten im Mai unter 30.000er-Marke gefallen

Die Zahl der Neugeborenen im Mai ist erstmals in einem Mai unter die 30.000er-Marke gefallen.



Laut dem Statistikamt wurden im Mai 27.900 Kinder in Südkorea geboren. Das sind 7,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.



Es ist das erste Mal seit der Einführung der monatlichen Statistiken über die Geburtenzahl im Jahr 1981, dass in einem Mai die 30.000er-Schwelle unterschritten wurde.



Als Grund für die schrumpfende Zahl der Neugeborenen wird der Rückgang der Zahl der Einwohner in ihren frühen Dreißigern genannt. In diesem Alter heiraten die Koreaner gewöhnlich und bekommen Kinder. Die Zahl der Einwohner in dieser Altersgruppe sank um 88.000 im Vorjahresvergleich.



Im Mai wurden 25.000 Eheschließungen gemeldet, damit 7,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das entspricht dem niedrigsten Stand in einem Mai. Die Anzahl der Ehescheidungen stieg unterdessen um 4,3 Prozent auf 97.000 Fälle.



Die Zahl der Toten nahm um 0,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahr auf 23.900 im Mai zu. Das ist der höchste Stand in einem Mai seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1981.

[Photo : KBS News]