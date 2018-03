USA beschließen hohe Einfuhrzölle auf südkoreanische Transformatoren

Die USA haben hohe Einfuhrzölle auf südkoreanische Transformatoren beschlossen.



Das Unternehmen Hyundai Electric and Energy Systems teilte am Dienstag mit, dass das US-Handelsministerium über die Entscheidung für einen Anti-Dumping-Zoll in Höhe von 60,81 Prozent auf große Transformatoren informiert habe, die im Zeitraum August 2015 bis Juli 2016 in die USA geliefert wurden.



Wegen der Entscheidung müssen südkoreanische Hersteller 52,9 Milliarden Won oder rund 50 Millionen Dollar Zollgebühren zahlen.



Neben der Hyundai-Energiesparte sind auch die südkoreanischen Unternehmen Hyosung, Iljn und LSIS von den Zöllen betroffen.



Das US-Handelsministerium legte der südkoreanischen Seite zum Nachteil aus, dass notwendige Dokumente nicht vorgelegt worden seien, um die Ermittlungen zu verzögern.