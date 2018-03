Südkoreas Börse vor Fed-Sitzung im Minus

Südkoreas Börse hat eine Woche vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Minus geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,34 Prozent auf 2.486,08 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq konnte um 0,08 Prozent auf 886,92 Punkte zulegen.



Die Investoren würden die Stimmung vor der Fed-Sitzung am kommenden Mittwoch genau beobachten, sagte Kim Young-hwan vom KB Forschungszentrum. Südkoreas Markt werden sich im Gefolge der Bewegungen an den Börsen weltweit in einer engen Spanne auf- und abwärts bewegen, fügte er hinzu.



Beobachter rechnen in der kommenden Woche mit einem Zinsschritt, da die Fed für dieses Jahr mindestens drei Zinserhöhungen angekündigt hatte.