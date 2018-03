Südkoreas hat erstmals über 20 Prozent Anteil am Weltmarkt für Halbleiter

Der Anteil südkoreanischer Unternehmen am globalen Halbleitermarkt hat letztes Jahr erstmals die 20-Prozent-Marke übertroffen.



Laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens IHS Markit am Sonntag stieg der Halbleiterumsatz von Samsung Electronics im vergangenen Jahr um 53,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 62 Milliarden Dollar.



Mit 14,5 Prozent Anteil am globalen Markt konnte Samsung den US-Konkurrenten Intel, der Jahrzehnte lang Spitzenreiter war, auf Platz zwei verdrängen. Intel kam auf 14,3 Prozent Anteil.



SK Hynix erreichte mit einem Umsatz von 26,6 Milliarden Dollar 6,2 Prozent Anteil. Das Unternehmen konnte sich damit um zwei Ränge auf Platz drei verbessern.



Beide koreanische Hersteller kommen zusammen auf einen Anteil von 20,7 Prozent. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.