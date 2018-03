US-Finanzminister versteht Seouls Position zu US-Stahlzöllen

US-Finanzminister Steven Mnuchin versteht nach eigenen Angaben Südkoreas Position zu den geplanten US-Zöllen auf Stahlimporte.



Südkoreas Finanzminister Kim Dong-yeon forderte beim Treffen mit Mnuchin am Rande des G20-Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs in Argentinien am Montag, Südkorea von den Stahlzöllen auszunehmen.



Wie das koreanische Finanzministerium mitteilte, habe Kim erläutert, dass Südkorea keine Bedrohung für die US-Stahlindustrie darstelle. Er betonte, dass koreanische Stahl- und Autohersteller durch ihre Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen erheblich zum Wohl der US-Wirtschaft beigetragen hätten.



Mnuchin sagte, er habe Südkoreas Position verstanden und werde sich bemühen, damit die US-Regierung diese Position in ihrem Entscheidungsprozess ausreichend berücksichtigen könne.



Beide Finanzminister kamen damit zum vierten Mal nach Mnuchins Amtsantritt zu bilateralen Gesprächen zusammen. Sie vereinbarten, über wichtige Angelegenheiten jederzeit am Telefon beraten zu können.