Börse schließt im Minus

Südkoreas Börse hat am Mittwoch im Minus geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,02 Prozent auf 2.484,97 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq büßte 0,54 Prozent auf 885,55 Punkte ein.



Noch immer nehmen die Anleger vor der Fed-Sitzung eine abwartende Haltung ein.



Die US-Notenbank wird am Mittwoch voraussichtlich erstmals in diesem Jahr den Leitzins anheben. Die Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, ob an der früher gemachten Ankündigungen von drei Zinserhöhungen in diesem Jahr festgehalten wird oder noch eine weitere folgen könnte.