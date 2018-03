US-Notenbank hebt Leitzins an

Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben.



Der neue Fed-Chef Jerome Powell gab am Mittwoch die Anhebung auf das Niveau zwischen 1,5 und 1,75 Prozent bekannt. Es war die erste Zinserhöhung seit drei Monaten.



Erstmals seit fast elf Jahren kommt es damit zu einer Umkehr oder Gegenläufigkeit beim Zinsniveau in den USA und Südkorea. In Südkorea gilt zurzeit ein Schlüsselzins von 1,5 Prozent.



Der Fed-Chef begründete die bereits erwartete Zinserhöhung mit positiven wirtschaftlichen Aussichten und Indikatoren.



Die US-Währungshüter wollen außerdem an ihrem Plan festhalten, die Zinsen dieses Jahr und nächstes Jahr jeweils drei Mal anzuheben.