Südkoreas Börse hat nach der Zinsentscheidung in den USA zugelegt.



Der Leitindex Kospi gewann 0,44 Prozent auf 2.496,02 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq büßte 1,57 Prozent auf 871,62 Punkte ein.



Die Zinserhöhung in den USA war bereits erwartet worden und in den Aktienkursen berücksichtigt worden. Die Anleger hatten sich in den letzten Tagen zurückgehalten, da sie abwarten wollten, ob die Fed für dieses Jahr sogar vier anstatt drei Zinsschritte ankündigen könnte.