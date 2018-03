Südkorea, China und Japan nehmen Freihandelsgespräche wieder auf

Südkorea, China und Japan haben nach fast einem Jahr ihre Diskussionen über den Abschluss eines trilateralen Freihandelsabkommens wieder aufgenommen.



Die zweitägige 13. Verhandlungsrunde über ein trilaterales Freihandelsabkommen habe am Donnerstag in Seoul begonnen, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit.



Südkorea, China und Japan hatten im März 2013 Verhandlungen über den Abschluss eines Freihandelspakts gestartet. Wegen Differenzen über Kernanliegen wurden kaum Fortschritte erzielt. Die zwölfte Verhandlungsrunde fand im vergangenen April in Tokio statt.



Bei den neuen Diskussionen überprüften die drei Länder Fortschritte in wichtigen Streitpunkten wie Verhandlungsrichtlinien zu Waren und Methode der Dienstleistungsliberalisierung. Sie diskutierten über eine Roadmap, um den Verhandlungsprozess zu beschleunigen. Die Unterausschüsse für Dienstleistungen, Finanzen und Kommunikation tagten getrennt voneinander und tauschten Informationen über die relevante Politik und Systeme jedes Landes aus.



Die drei Länder bekräftigten ihr Ziel, eine Liberalisierung auf höherem Niveau als im Rahmen der umfassenden regionalen wirtschaftlichen Partnerschaft (RCEP), ein geplantes multilaterales Freihandelsabkommen, zu erreichen.