Asiatische Börsenkurse brechen vor drohendem Handelskrieg der USA ein

Inmitten der Sorge über einen Handelskrieg zwischen China und den USA, den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, sind die Börsenmarkte in Asien gefallen.



Vergleichs-Indizes in Shanghai und Tokio sind am Freitag um mehr als vier Prozent eingestürzt. Kurz zuvor drohte China mit Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf die Ankündigung von Trump, Strafzölle in Höhe von bis zu 60 Milliarden Dollar auf chinesische Importe zu legen.



Japans Nikkei-Index schloss am Freitag mit 20.617 Punkten ab und damit rund viereinhalb Prozent niedriger als noch am Vortag. Der Tokioter Kursindex Topix fiel um 3,62 Prozent.



Der südkoreanische Aktienindex Kospi sank um 3,18 Prozent ein, während der Technologie-Index Kosdaq um 4,81 Prozent einbrach.



Die australischen Leitindizes S&P/ASX 200 fielen um rund zwei Prozent.



Der Shanghaier Composite Index - der wichtigste Aktienindex von Festland China - brach um 3,39 Prozent ein, der Shenzhen Leitindex um 4,49 Prozent und Hongkongs Hang Seng Index um 3,1 Prozent.



Auch in den USA sind die bedeutenden Indizes allesamt gefallen, darunter der Dow Jones um 2,93 Prozent, der Nasdaq um 2,43 Prozent und der S&P 500 um 2,52 Prozent.