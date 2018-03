GM Korea will ohne Zugeständnisse der Gewerkschaft Konkurs anmelden

Der US-Autohersteller General Motors will seine Korea-Tochter in den Konkurs schicken, sollte die Gewerkschaft nicht bis zum 20. April Zugeständnisse machen.



Das sagte Barry Engle, Präsident von GM International, am Montag auf einer Sitzung mit der Gewerkschaft von GM Korea.



Der Manager rief die Gewerkschafter auf, bis Monatsende wenigstens einer vorläufigen Einigung im Lohnstreit zuzustimmen. Ohne eine solche Zustimmung könne GM der Regierung nicht fristgerecht bis 20. April seinen Rettungsplan vorstellen.



GM Korea benötige bis Ende des kommenden Monats rund 600 Milliarden Won (etwa 556 Millionen Dollar) für die Finanzierung von Frührenten. Ohne staatliche Unterstützung könne die Summe nicht aufgebracht werden.



Sollte die südkoreanische Regierung Unterstützung versprechen, würde GM seine Versprechen umsetzen. Doch würden die 600 Milliarden Won nicht gezahlt, solange die Gewerkschaft keine Einigung mit dem Management erziele.