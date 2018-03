Börse schließt fester

Südkoreas Börse hat am Dienstag fester geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 0,61 Prozent auf 2.452,06 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq rückte um 0,6 Prozent auf 858,84 Punkte vor.



Grund für die gute Stimmung an der Börse war eine Entspannung in dem sich anbahnenden Handelsstreit zwischen den USA und China.



Zwar seien die Anleger noch immer besorgt, doch hätten die Aktien zulegen können, da beide Staaten ihre Differenzen in Verhandlungen beilegen wollten, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.