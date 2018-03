16.000 Autos von Audi und Volkswagen werden zurückgerufen

16.000 Autos von Audi und Volkswagen in Südkorea werden zurückgerufen.



Das Umweltministerium gab am Dienstag bekannt, den Rückrufplan von Audi Volkswagen Korea für 16.215 Autos der Modelle Q3, Q5 und Golf 1.6 mit Wirkung ab Mittwoch zu billigen.



Diese Fahrzeuge zählen zu etwa 125.000 Einheiten von 15 Modellen, für die im November 2015 wegen der Abgasmanipulationen ein Verkaufsstopp, Strafgeld und Rückruf angeordnet wurden. Damit wurde der Rückruf aller betroffenen Autos genehmigt.



Audi Volkswagen Korea reichte im Oktober 2016 Rückrufpläne ein, das Umweltministerium genehmigte nach der Überprüfung seit Januar letzten Jahres schrittweise Rückrufaktionen.



Das Unternehmen wird ab heute die Besitzer der betroffenen Autos über den Mangel informieren und die Autos in die Werkstatt rufen.