Angestellte halten vier Milliarden Won für Minimum für Einstufung als Reiche

Nach Ansicht von Angestellten in Südkorea sollte man mindestens vier Milliarden Won besitzen, um als reich eingestuft werden zu können.



Das ergab eine Umfrage, die das Jobportal Jobkorea jüngst bei 708 Angestellten durchführte.



Als Maßstab für das Reichsein galt demnach im Schnitt ein Vermögen von 4,09 Milliarden Won oder 3,82 Millionen Dollar.



Die Befragten erwarteten, dass sie in ihrem Leben ein Vermögen in Höhe von 800 Millionen Won oder 748.000 Dollar zusammentragen könnten.



82,3 Prozent der Befragten antworteten, dass sie auch für dieses Jahr ein Vermögensziel hätten. Sie wollen im Schnitt 9,67 Millionen Won oder 9.000 Dollar sparen.



52,4 Prozent führen finanzielle Aktivitäten durch, um Gewinne zu erzielen. Als Mittel hierfür nannten 69,3 Prozent, damit der größte Anteil, Sparprodukte.