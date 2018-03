Südkoreas Börse ist am Mittwoch ins Minus gerutscht.



Der Leitindex Kospi verlor 1,34 Prozent auf 2.419,29 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq büßte 0,92 Prozent auf 850,97 Punkte ein.



Laut Analysten hätten die deutlichen Verluste von Technologiewerten an der US-Börse auf der Stimmung an der Seouler Börse gelastet.



Die Aktien führender US-Technologieunternehmen hatten wegen des Facebook-Datenskandals kräftigt nachgegeben.