Verhältnis des privaten Konsums zum BIP auf Rekordtief gefallen

Das Verhältnis des privaten Konsums zum Bruttoinlandsprodukt in Südkorea ist letztes Jahr auf den bisher tiefsten Stand gefallen.



Laut der Koreanischen Zentralbank betrug das Verhältnis der privaten Konsumausgaben zum Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr 48,1 Prozent.



Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger verglichen mit dem Vorjahr. Das ist der niedrigste Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken durch die Notenbank im Jahr 1970.



Es wird davon ausgegangen, dass der private Verbrauch in Südkorea angesichts der andauernden ungünstigen Beschäftigunsglage und der rapiden Alterung schneller als in anderen Ländern schrumpft.



Südkoreas Konsumquote ist verglichen mit führenden Ländern niedriger. Mit Stand von 2015 betrug die entsprechende Quote in den USA 68,1 Prozent, 64,9 Prozent in Großbritannien, 56,6 Prozent in Japan und 53,9 Prozent in Deutschland.