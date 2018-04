Südkoreas Obstimporte aus USA seit FHA-Inkrafttreten um 140 Prozent gestiegen

Südkoreas Obstimporte aus den USA sind seit dem Inkrafttreten des bilateralen Freihandelsabkommens 2012 jedes Jahr gestiegen.



Laut einem Bericht des Koreanischen Landwirtschaftlichen Instituts (KREI) importierte Südkorea letztes Jahr Obst im Wert von 631 Millionen Dollar aus den USA. Das sind 13,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Verglichen mit dem Jahresdurchschnitt von 263 Millionen Dollar im Zeitraum von 2007 bis 2011 vor dem Inkrafttreten des Freihandelspakts legte das Importvolumen um 140,1 Prozent zu.



Die Importe von Obst und Gemüse aus den USA betrugen letztes Jahr 698 Millionen Dollar, während Südkoreas Exporte dieser Produkte in die USA lediglich ein Volumen von 87 Millionen Dollar erreichten. Das Exportvolumen wuchs um 7,8 Prozent im Vorjahresvergleich und um 51 Prozent verglichen mit der Zeit vor dem FHA-Inkrafttreten.



Das Handelsdefizit gegenüber den USA auf diesem Gebiet wuchs von 270 Millionen Dollar vor dem FHA-Inkrafttreten auf 611 Millionen Dollar im vergangenen Jahr.



Der Bericht ist bemerkenswert, da das Büro des US-Handelsbeauftragten in einem am 30. März veröffentlichten Bericht schrieb, dass der Zugang von US-Obst zum koreanischen Markt nicht in ausreichendem Maße sichergestellt sei.