Investitionsvolumen führender Konzerne betrug letztes Jahr 86 Billionen Won

Das Investitionsvolumen führender Unternehmensgruppen hat letztes Jahr fast 86 Billionen Won betragen.



Das gab das Portal CEO Score am Mittwoch bekannt. Untersucht wurden die Investitionen von 341 Firmen von 57 Unternehmensgruppen, die ein Vermögen von mindestens fünf Billionen Won besitzen.



Das gesamte Investitionsvolumen dieser Unternehmen betrug im vergangenen Jahr 85,9 Billionen Won (81 Milliarden Dollar). Das sind 22,3 Billionen Won (35,2 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor.



Die Samsung Group tätigte Investitionen in Höhe von 29,1 Billionen Won (27,6 Milliarden Dollar), damit 90,3 Prozent (13,82 Billionen Won) mehr als ein Jahr zuvor. Ihr Anteil am gesamten Investitionsvolumen der 57 Gruppen erreichte 33,9 Prozent.



Die LG Group und die SK Group steigerten das Investitionsvolumen jeweils um mehr als drei Billionen Won auf 11,16 Billionen Won (knapp 10,6 Milliarden Dollar) und 13,69 Billionen Won (12,9 Milliarden Dollar). Dagegen schrumpfte das Investitionsvolumen der Hyundai Motor Group um 626 Milliarden Won (7,6 Prozent) auf 7,62 Billionen Won (7,2 Milliarden Dollar).



Samsung Electronics und SK Hynix machten 41,3 Prozent des gesamten Investitionsvolumens der 341 untersuchten Firmen aus. Samsung steigerte die Investitionen um 13,2 Billionen Won (100,5 Prozent) auf 26,48 Billionen Won (25 Milliarden Dollar). Bei SK wuchs das Volumen um 3,19 Billionen Won (54,6 Prozent) auf 9,05 Billionen Won (8,6 Milliarden Dollar).