Südkorea bei ausländischen Direktinvestitionen in G20-Schlussgruppe

Südkorea zählt bei den ausländischen Direktinvestitionen im Vergleich der G20-Staaten zur Schlussgruppe.



Wie die Denkfabrik Korea Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte, seien Südkoreas Investitionen im Ausland in den letzten zehn Jahren kräftig gestiegen. Umgekehrt würden die Investitionen des Auslands in Südkorea aber stagnieren.



Während die Auslandsinvestitionen in den 1980ern noch niedriger waren als die Direktinvestitionen des Auslands, seien die Auslandsinvestitionen seit 2010 drei Mal höher.



2016 hätten die ausländischen Direktinvestitionen eine Höhe von 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehabt, womit Südkorea unter den G20-Staaten auf Platz 16 gestanden habe, so die Denkfabrik.