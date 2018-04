Die Regierung will sechs Gebiete zu Regionen mit Beschäftigungskrise bestimmen.



Dabei handelt es sich um Regionen, die von Umstrukturierungen in der Schiffbau- und Autoindustrie besonders betroffen waren.



Finanzminister Kim Dong-yeon hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Städte Gunsan, Geoje, Tongyeong und die Bezirke Goseong, Jinhae und Dong zu Regionen mit Beschäftigungskrise bestimmt würden.



Die Regionen können mit diesem Status von Maßnahmen für Beschäftigungsstabilität im Rahmen der staatlichen Arbeitslosenversicherung profitieren. Auch werden die Regionen bei Projekten für die Arbeitsplatzschaffung staatliche Unterstützung erhalten.



Auch wolle die Regierung laut Finanzminister Kim finanzielle Unterstützung in Höhe von 200 Milliarden Won oder 189 Millionen Dollar leisten. Darüber hinaus wolle die Regierung Start-ups für eine Dauer von fünf Jahren Ausnahmen von der Unternehmens- und Einkommenssteuer ermöglichen. Schließlich sollen außerdem die Sachinvestitionen für die betroffenen Unternehmen mehr als verdoppelt werden.