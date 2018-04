Börse legt nach Anzeichen für Entspannung im Handelsstreit zwischen USA und China zu

Südkoreas Börse hat nach Anzeichen für eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China am Donnerstag zulegen können.



Der Leitindex Kospi gewann 1,22 Prozent auf 2.437,52 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq rückte um 0,74 Prozent auf 868,93 Punkte vor.



Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Handelskriegs als gering eingestuft wird, könnte dieser Faktor die Volatilität beeinflussen, sagte Yoon Yeo-sam von Meritz Securities.



Larry Kudlow, der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, teilte am Mittwoch mit, dass die vorgeschlagenen Zölle gegen China doch nicht in Kraft treten könnten.