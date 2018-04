Regierung will Schifffahrtsindustrie massiv fördern

Die Regierung will die kriselnde einheimische Schifffahrtsindustrie massiv fördern.



Die koreanische Schifffahrtsindustrie legte einen Rückwärtsgang ein, nachdem Hanjin Shipping, einst die siebtgrößte Reederei der Welt, Bankrott gegangen war. Der Umsatz der Branche schrumpfte seitdem um mehr als zehn Billionen Won.



Die Regierung beschloss, einheimische Reedereien intensiv zu unterstützen, um die Schifffahrtsindustrie wieder zu beleben. Sie will unter anderem durch ein im Juli zu gründendes öffentliches Unternehmen zur Förderung der Schifffahrtsbranche Unterstützung anbieten, damit einheimische Reedereien in den nächsten drei Jahren 200 Schiffe in Auftrag geben könnten. Dazu zählen mindestens 20 supergroße Containerschiffe. Ziel ist, dass Hyundai Merchant Marine Company, die zurzeit größte südkoreanische Reederei, in die Riege der zehn größten Reedereien der Welt vorrückt.



Die finanzielle Unterstützung für kleine und mittelgroße Reedereien wird ebenfalls erweitert.



Die Regierung will zudem einheimischen Frachtunternehmen verschiedene Stimuli gewähren, um sie zur Inanspruchnahme einheimischer Reedereien zu bewegen.



Ziel ist nach Regierungsangaben, den Umsatz der Schifffahrtsindustrie innerhalb von fünf Jahren auf das Niveau von 2008 in Höhe von 51 Billionen Won zu steigern.