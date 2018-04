Regierung bestimmt sechs Gebiete zu Regionen mit Beschäftigungskrise

Die Regierung hat sechs Gebiete zu Regionen mit Beschäftigungskrise bestimmt.



Es sind die Städte Gunsan, Geoje und Tongyeong, der Landkreis Goseong, der Bezirk Jinhae in Changwon und der Bezirk Dong in Ulsan. Es handelt sich um Regionen, in denen die gesamte regionale Wirtschaft von Umstrukturierungen und Fabrikschließungen hart betroffen ist.



Unternehmen in diesen Regionen können von einer großen Finanzspritze der Regierung profitieren, sollten sie keine Arbeitsplätze abbauen oder sogar neue Stellen schaffen.



Die finanzielle Unterstützung für Lohnfortzahlungen im Falle eines vorläufigen Betriebsstopps oder einer Freistellung wird auf bis zu 90 Prozent der Netto-Zulagen angehoben. Falls eine Firma eine Filiale in eine dieser Regionen verlegt oder neue Mitarbeiter einstellt, wird die Hälfte der Personalkosten mit Mitteln aus dem Fonds zur Beschäftigungsförderung gezahlt.