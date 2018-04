Südkorea zahlte letztes Jahr 2,2 Milliarden Dollar für Entwicklungshilfe

Südkorea hat letztes Jahr für die Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) 2,2 Milliarden Dollar ausgegeben.



Das Büro für Koordinierung der Regierungspolitik gab am Montag die vorläufigen Daten über die ODA der Mitglieder des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der OECD bekannt, die die Organisation veröffentlichte.



Das Volumen der ODA Südkoreas schrumpfte demnach um 1,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 2,2 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.



Südkoreas Ausgaben für die bilaterale Hilfe stiegen um 4,5 Prozent auf 1,62 Milliarden Dollar. Das Volumen der multilateralen Hilfe schrumpfte dagegen um 15,9 Prozent auf 590 Millionen Dollar.



Nach Regionen betrachtet, machten asiatische Länder 50,2 Prozent an Südkoreas ODA aus, dahinter folgten Afrika mit 24,4 Prozent und Lateinamerika mit 10,7 Prozent.



Der Anteil der ODA am Bruttonationaleinkommen Südkoreas betrug 0,14 Prozent. Das sind 0,02 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor.



Unter den 29 DAC-Mitgliedern rangierte Südkorea beim ODA-Volumen auf Platz 15 im vergangenen Jahr, damit einen Rang höher als ein Jahr zuvor. An der Spitze lagen die USA, gefolgt von Deutschland, Großbritannien, Japan und Frankreich.