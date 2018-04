Gläubigerbank will eventuellen Rettungsplan von Schiffbauer STX überprüfen

Die Koreanische Entwicklungsbank KDB, die Hauptgläubigerbank des kriselnden Schiffbauers STX Offshore & Shipbuilding, will den Rettungsplan doch noch überprüfen, sollte das Unternehmen wirksame Maßnahmen vorlegen.



Das teilte die staatliche Bank am Dienstag mit.



Da die von der KDB und der Regierung festgesetzte Frist für das Einreichen eines eigenen Rettungsplans des Unternehmens ausgelaufen sei, werde wie geplant eine Zwangsverwaltung eingeleitet, sagte ein Mitarbeiter der Bank. Sollte STX während des Verfahrens einen wirksamen Rettungsplan einreichen, würden die Bank und die Regierung den Plan überprüfen.



Die KDB und die Regierung hatten verlangt, dass sich die Arbeitgeber und -nehmer bis Mitternacht am 9. April auf einen Rettungsplan wie einen 75-prozentigen Abbau der Personalkosten einigen sollten, um Unterstützung zu erhalten. Jedoch konnten beide Seiten erst nach dem Fristende eine vorläufige Einigung erreichen. Derzeit läuft ein Verfahren zur Einholung der Zustimmung der Gewerkschaft. STX will der KDB eine vom Firmenchef und dem Gewerkschaftschef unterzeichnete Bestätigung des Rettungsplans einreichen, sollte die Gewerkschaft dem Plan zustimmen.