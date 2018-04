Finanzbehörden kontrollieren Aktienhandelssysteme bei Wertpapierunternehmen

Südkoreas Finanzbehörden kontrollieren neben den Systemen zur Dividendenausschüttung von Wertpapiertunternehmen auch deren Aktienhandelssysteme.



Anlass ist eine Panne bei Samsung Securities, bei der wegen eines Eingabefehlers Milliarden nicht vorhandene Aktien als Dividende an Mitarbeiteraktionäre ausgeschüttet wurden.



Die Finanzdienstekommission, die Finanzaufsicht, Börsenbetreiber Korea Exchange und der Zentralverwahrer Korea Securities Depository beschlossen, die Systeme zur Verwaltung der Mitarbeiterbeteiligungsgenossenschaften unter die Lupe zu nehmen und zu verbessern.



Anschließend werden die Aktienhandelssysteme aller Wertpapierunternehmen kontrolliert. Es werde davon ausgegangen, dass die Aktienhandelssysteme anders als Systeme zur Dividendenausschüttung keine Probleme aufwiesen. Es sei jedoch angesichts der großen Besorgnis von Anlegern eine Kontrolle beschlossen worden, sagte ein Finanzbeamter.



Sollten dabei Mängel aufgedeckt werden, werden Ergänzungen vorgenommen.



Die Dividendenausschüttung an Mitarbeiteraktionäre von Wertpapierunternehmen erfolgt in der Regel einmal im Jahr oder seltener. Deshalb kommen die Systeme zur Dividendenausschüttung selten zur Anwendung. Die Verwaltung dieser Systeme ist außerdem weniger strikt als die der Systeme für Aktientransaktionen.